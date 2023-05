O dérbi entre Fluminense e Flamengo terminou com uma discussão feia entre dirigentes das duas equipas, no túnel do Maracanã.



Um dos membros do Conselho de Futebol do Mengão, Diogo Lemos, trocou insultos com o presidente do Flu, Mário Bittencourt. «Seu m*****», disse consecutivamente o dirigente do Fla.



Refira-se que a primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil terminou sem golos. Veja a discussão: