Dorival Júnior anunciou os 23 convocados para os primeiros compromissos do Brasil em 2025, com a grande surpresa do regresso de Neymar aos trabalhos da seleção, um ano e meio depois.

O selecionador Dorival Júnior divulgou a convocatória para dois duelos válidos para o apuramento para o Mundial 2026, nesta quinta-feira. Na última semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma pré-lista de 52 atletas, porém apenas 23 deles seguem formam a comitiva.

Neymar leva sete jogos pelo Santos, com três golos e três assistências somados até ao momento, desde o regresso ao clube. Todos eles no Paulistão, visto que o Brasileirão ainda não começou.

Totalizando 128 jogos e 79 golos pela seleção brasileira, Neymar não jogava de amarelo e verde desde outubro de 2023. Sofreu uma lesão grave que afastou dos relvados praticamente durante um ano.

Não há nenhum jogador na lista que atue no campeonato português, porém nomes como Ederson, Danilo e Raphinha tiveram passagens em Portugal.

O primeiro jogo do Brasil acontece na madrugada do dia 21 de março, contra a Colômbia, no Mané Garrincha. Depois, na madrugada de 26 de março, a seleção enfrenta a Argentina no Monumental, casa do River Plate.

Eis a lista:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wesley (Flamengo) e Vanderson (Monaco);

Defesas: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Léo Ortiz (Flamengo) e Murillo (Nottingham Forest);

Médios: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Santos), Joelinton (Newcastle);

Avançados: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).