O Flamengo, de Leonardo Jardim, estreou-se na Taça do Brasil com um triunfo, por 2-1, frente ao Vitória, na primeira mão da quinta eliminatória da prova.

O Mengão ficou a dever a si um resultado mais dilatado, num jogo em que atingiu a dezena de remates enquadrados com a baliza adversária. «A minha experiência no futebol diz que quando criamos um número de situações como nestes últimos dois jogos, e não concretizamos tanto, o futuro será promissor porque vai haver um momento em que as bolas vão começar a entrar. Fico preocupado é quando não criarmos», desvalorizou, ainda assim, Leonardo Jardim, no final do encontro.

Aos 10 minutos, Evertton Araújo adiantou o Flamengo no marcador, mas no minuto seguinte Erick repôs a igualdade. O jogo ficaria decidido no início do segundo tempo, quando Pedro fez o 2-1 final.

Já o Cruzeiro, de Artur Jorge, consentiu um empate na casa do Góias (2-2), da Série B, com um golo sofrido ao minuto 90+6, da autoria de Esli García. Antes, Keny Arroyo (18m) e Jonathan Jesus (76m) tinha dado a volta a uma desvantagem inicial da Raposa, pelo tento de Nicolas aos 11 minutos.

Nos restantes jogos da última madrugada, destaque para o Remo que, com golos de Duplexe Tchamba (ex-Casa Pia) e Alef Manga (ex-Oliveirense), venceu na casa do Bahia (3-1), e para o nulo alcançado pelo Coritiba, que contou com o português Josué no meio-campo, no Vila Belmiro, frente ao Santos.

Com Ronaldo Tavares no ataque, o Athletic, da Série B, perdeu na receção ao Internacional (2-1), enquanto Bragantino e Mirassol empataram 1-1 e o Fortaleza venceu o CRB por 2-1.