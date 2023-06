O Botafogo, de Luís Castro, empatou esta noite na deslocação ao terreno da LDU Quito (0-0), em jogo da quinta jornada do grupo A da Taça Sul-Americana.

No Equador, a equipa da casa foi mais acutilante na hora de procurar o golo, mas a formação do técnico português conseguiu segurar um resultado que lhe favorece.

Tudo porque as duas equipas vão para a última jornada empatadas na liderança do grupo, mas o Botafogo tem vantagem, pois, para já, tem mais golos marcados do que o adversário. Quem terminar no primeiro lugar, diga-se, consegue a qualificação direta para a próxima ronda.

Magallanes e Cesar Vallejo, já sem hipóteses de apuramento, são as outras duas equipas do grupo. Na última jornada, a turma de Luís Castro recebe o Magallanes.