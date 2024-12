As conquistas da Libertadores e do Brasileirão aumentaram o interesse de vários clubes em Artur Jorge e John Textor reconheceu que esse é um dos efeitos do sucesso. Após a conquista do campeonato, o empresário norte-americano abordou o futuro do português no clube.

«O Artur e eu ainda não falámos sobre isso. Somos uma família, para sermos um dos escolhidos, isso é fazer parte da família. Ele sabe disso. Não se trata de dinheiro. Toda a gente virá atrás dele. Virão atrás dos nossos jogadores. Até virão atrás das senhoras que fazem a comida, porque elas são incríveis. O staff, o departamento médico, os fisioterapeutas, o pessoal do marketing, da contabilidade, todos vão querer o pessoal do Botafogo agora. Temos de manter a família unida, seja treinador, seja jogadores, seja funcionários», disse o proprietário do emblema do Rio de Janeiro, no relvado.

«Ele tem contrato. Ganhou prémios incríveis. Não creio que, na cabeça dele, seja uma questão de dinheiro. Se és escolhido, é uma questão de família. Portanto, agora que isto acabou, eu e ele vamos falar, como sempre fazemos. Diretamente, um a um. E é aí que vamos perceber», acrescentou.

Tal como o Maisfutebol já noticiou, Artur Jorge tem uma cláusula de rescisão de apenas dois milhões de euros e há clubes dispostos a pagar esse valor.