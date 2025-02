Tiquinho Soares já leva três jogos pelo Santos, mas só esta terça-feira foi apresentado como reforço do «Peixe». A conferência de imprensa foi marcada pela chegada de Neymar ao clube e até o ex-FC Porto encheu o astro brasileiro de elogios.

«Eu estou doidinho para treinar com ele e ver como ele desenrola. Estou ansioso. O mundo todo está ansioso para ver o Neymar jogar. Que eu possa estar no onze junto com o homem. Vamos trabalhar juntos e fazer o melhor pelo Santos. Estou ansioso. Doidinho», confessou.

«Para ser sincero, estou doido para acabar a entrevista e ir treinar com ele. Espero que esteja bem e à altura de jogar com um grande ídolo para o Brasil. Espero entrosar-me o mais rápido possível com o Neymar e os companheiros. Dá frio na barriga porque ele é fora de série. Tenho de estar bem para tudo dar certo», acrescentou.

O avançado de 34 anos foi ainda mais longe nas palavras que utilizou para descrever Neymar. «Estamos a falar de um cara f***. Desculpem dizer, mas é isso (risos). O homem é embaçado! Espero que dê tudo certo. Importante é ver o sorriso no rosto dele. É prazeroso. Queremos estar à altura dele para ajudá-lo e ajudar ao Santos.»

Tiquinho Soares não traçou uma meta de golos na equipa de Pedro Caixinha, isto depois de ter baixado de rendimento no Botafogo no ano passado, quando perdeu o lugar para Igor Jesus.

«Se eu fizesse uns 50 era bom, não é? Sempre que me apresento num clube… prometer golos só uns fora de série, como Ronaldo e Romário. Eles prometiam e faziam. Eu prometo entregar-me ao máximo e trabalhar bastante. O golo é consequência do meu trabalho. Temos o desejo de fazer o máximo de golos. Prometo raça, determinação, ajudar os meus companheiros e estar bem posicionado para fazer os golos», concluiu.