Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, pediu desculpa aos adeptos do Botafogo, que esteve durante algum tempo na liderança do campeonato, mas acabou por terminar o Brasileirão no quinto lugar.

Na última jornada, a equipa brasileira perdeu por 3-1 com o Internacional e somou o décimo primeiro jogo consecutivo sem vencer, o que levou a esta reação de Tiquinho Soares.

«Primeiro quero pedir desculpa aos nossos adeptos. Acho que eles não mereciam isso. É uma situação muito difícil que eu acho que ninguém nunca viu. Sei que estão muito abalados, como nós também estamos. Acho que vivemos bons momentos esta época, sonhámos bastante também, não vou mentir, porque acreditávamos»

A segunda volta do Botafogo no campeonato ficou muito aquém das expetativas e a equipa brasileira acabou mesmo por terminar a liga fora do acesso direto à Taça dos Libertadores.