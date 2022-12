Tite foi assaltado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, confirmou assessoria de imprensa do antigo selecionador do Brasil.



O assalto ocorreu na semana passada, mas apenas foi noticiado pela Globo este sábado. O técnico de 61 anos ficou sem o cordão que trazia ao pescoço durante a caminhada que fazia às 6 da manhã.



A mesma fonte adiantava ainda que Tite tinha levado uma «bronca» do assaltante pela eliminação do Brasil do Mundial 2022, informação negada pela assessoria de imprensa do treinador.



Tite esteve seis anos ao comando do Escrete e conquistou um título: a Copa América em 2019.