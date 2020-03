Antigo jogador do Vitória de Guimarães e do Estoril Praia, João Pedro Galvão teve o privilégio de ser colega de equipa com dois craques do futebol mundial: Neymar e Philippe Coutinho, jogadores do Paris Saint-Germain e do Bayern Munique, respetivamente.

O atual extremo do Cagliari, de Itália, partilhou balneário com os dois astros na seleção brasileira de sub-17 e conta que nessa altura, todos pensavam que Coutinho ia ser melhor do que Neymar.

«Fomos ao Mundial de sub-17 com grandes expectativas. Na altura, a equipa tinha o Coutinho, que todos pensávamos que ia ser melhor que o Neymar, o próprio Neymar e Alisson, que era o melhor guarda-redes. Talvez por isso tenha terminado tão mal [o Brasil caiu logo na fase de grupos], pensávamos que éramos invencíveis», disse, nas redes sociais.

Ainda assim, João Pedro deixa rasgados elogios a Neymar: «Jogámos muitos anos nos escalões de formação da seleção brasileira e foi por isso que nos tornámos amigos muito próximos. Merece tudo de bom. Lembro-me que no Santos ele era capaz de marcar três golos por jogo e nos treinos marcar nove ou dez. Fazia o que queria.»