Emerson Royal viveu na madrugada desta sexta-feira uma noite que nunca mais vai esquecer: a cumprir férias no Brasil, o jogador do Tottenham foi alvo de uma tentativa de assalto que envolveu até uma troca de tiros.

Tudo aconteceu em Americana, no interior de São Paulo: o lateral-direito foi sair à noite e, quando se dirigia para a sua viatura, foi abordado pelo assaltante.

Minutos antes, no entanto, um polícia à paisana havia tirado uma fotografia com Emerson e, apercebendo-se da situação, interviu, o que originou uma troca de tiros – 28 no total, segundo o agente Robson Gonçalves de Oliveira, citado pelo Globoesporte.

O futebolista apresentou queixa na polícia local e fez uma curta declaração aos jornalistas à saída da esquadra. «Foi um momento complicado, mas agora vou descansar e falo depois», afirmou, também de acordo o Globoesporte.

O assaltante, refira-se, foi atingido por um dos tiros, mas não corre risco de vida.