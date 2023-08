O futebol brasileiro está de luto depois de sete adeptos do Corinthians terem perdido a vida no capotamento de um autocarro após o jogo do Timão em Belo Horizonte, frente ao Cruzeiro de Pepa.

De acordo com as informações divulgadas na imprensa brasileira, citando os bombeiros que tomaram conta da ocorrência, o autocarro transportava 46 pessoas, incluindo o motorista.

Além das sete vítimas mortais, há um ferido grave a registar, e mais de 10 pessoas tiveram de ser desencarceradas.

De acordo com as autoridades, o autocarro estava ilegal e terá sido uma falha nos travões a provocar o acidente.

A maioria dos clubes brasileiros, incluindo os maiores rivais do Corinthians já se solidarizaram com o o Timão e as famílias das vítimas.