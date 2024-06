Após a derrota por 3-1 em casa do Palmeiras, o treinador do Juventude deixou uma recomendação aos responsáveis pelo futebol brasileiro. Segundo Roger Machado, a presença de árbitros portugueses no Brasileirão poderia melhorar a qualidade dos jogos.

«O critério da arbitragem tem sido muito confuso desde a primeira jornada. Talvez seja hora de testar uma arbitragem estrangeira, quem sabe uma portuguesa. Os árbitros [portugueses] podem começar a apitar no Brasil para ver se muda um pouco este contexto. Já desisti de entender a arbitragem brasileira», disse o técnico, em conferência de imprensa.

O Brasileirão, recorde-se, tem recebido vários treinadores portugueses: neste momento, são cinco os técnicos lusos que comandam equipas brasileiras.