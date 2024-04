O treinador da Portuguesa Santista, Sérgio Guedes, sofreu um enfarte na manhã de segunda-feira, dia seguinte à equipa ter falhado a subida à elite do Paulistão.

Em comunicado, na segunda-feira, o clube informou que o técnico «está internado em observação» com «os devidos cuidados médicos» e que o «seu quadro é estável».

No domingo, e depois de ter empatado na visita ao Noroeste na primeira mão das meias-finais do Paulista A2 (0-0), a Portuguesa Santista empatou em casa (1-1) na segunda mão e perderia no desempate por penáltis em casa (3-4).

Além do Noroeste, sobe ao Paulista o Velo Clube, que derrotou a Juventus-SP no outro duelo das meias-finais do Paulista A2.