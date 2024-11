O Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, realizou na tarde desta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, o último treino antes da visita ao Palmeiras, treinado pelo também português Abel Ferreira.

À porta do estádio, centenas de adeptos fizeram a festa em jeito de apoio à equipa, na despedida, antes de dois jogos decisivos: além da visita ao Palmeiras, decisiva na luta pelo Brasileirão, o Botafogo tem a final da Libertadores no próximo sábado.

A vontade, não só entre os jogadores, mas também dos adeptos, para que tudo corra bem, é grande. Sobretudo também lembrando a forma como o Botafogo deixou escapar o título no Brasileirão há um ano. E, com a ideia de afastar as más energias, no meio da multidão à porta do estádio, um adepto foi captado, pela imprensa brasileira… a espalhar sal grosso pelo chão.

O Botafogo joga ante o Palmeiras, em São Paulo, na noite de terça-feira (já madrugada de quarta-feira em Portugal Continental, 00h30) em jogo da 36.ª e antepenúltima jornada do Brasileirão. O Palmeiras é líder, com 70 pontos, os mesmos do Botafogo, 2.º classificado. No sábado, a partir das 20 horas, o Botafogo joga a final da Libertadores ante o Atlético Mineiro, em Buenos Aires, na Argentina. De resto, a equipa treinada por Artur Jorge já não volta ao Rio de Janeiro após o jogo com o Palmeiras, seguindo para solo argentino de seguida, para a final da Libertadores.