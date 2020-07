O treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, testou positivo à covid-19, após a avaliação realizada na sexta-feira.

Atualmente no comando técnico do Palmeiras, Luxemburgo, que treinou o Real Madrid entre 2004 e 2006, diz que está «de quarentena, em casa», afirmando não ter «qualquer dor» e detalhando que está a ter acompanhamento dos médicos do clube.

A confirmação foi feita pelo próprio técnico através da rede social Twitter, na noite de sábado. Vanderlei vai ficar agora afastado da equipa até testar negativo ao novo coronavírus.