Vanderlei Luxemburgo vai treinar o Cruzeiro pela terceira vez na carreira, substituindo Mozart no clube que está na segunda divisão brasileira.

‘Luxa’, agora com 69 anos, que na Europa treinou o Real Madrid entre 2004 e 2006, regressa ao clube de Belo Horizonte, no qual, em 2003, guiou a ‘raposa’ à conquista do Brasileirão, do Campeonato Mineiro e da Taça do Brasil. A segunda passagem aconteceu mais recentemente, em 2015.

Ao fim de 15 jornadas, o Cruzeiro ocupa a 18.ª posição da Serie B, com 13 pontos, os mesmos de Londrina, Ponte Preta e Vitória, de uma classificação liderada de forma isolada pelo Náutico (30).

Além do Real Madrid, Luxemburgo orientou a seleção ‘canarinha’ (1998 a 2000), e ainda algumas das maiores equipas do Brasil, como Palmeiras, Corinthians, Santos, Grémio, Flamengo e Fluminense.