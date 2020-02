O Vasco da Gama acusou esta quinta-feira os adeptos do Oriente Petrolero, da Bolívia, de terem dirigido insultos racistas ao guarda-redes Alexander, isto durante o jogo de quarta-feira a contar para a Taça Sul-americana.

Os episódios racistas aconteceram já perto do final do encontro. Os suplentes da equipa brasileira alertaram o árbitro da partida, mas este acabou por mostrar cartão amarelo a Ricardo Graça, atleta dos vascaínos.

O Vasco da Gama repudiou o ato e mostrou solidariedade com o seu jogador e com todas as vítimas de racismo.

«É triste ver que em pleno 2020 ainda observamos tantos casos de racismo no futebol. Não há mais espaço para este tipo de pensamento. Ao Alexander e todos os que, possivelmente, se sentiram ofendidos, nossa solidariedade», afirmou o clube.

O jogo terminou empatado sem golos, e o Vasco seguiu em frente na eliminatória. O encontro fica então marcado por estes atos racistas, numa situação semelhante à que aconteceu com Marega no último domingo.