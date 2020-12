Sem clube desde que saiu do Brescia na época passada, Mario Balotelli pode reforçar o Vasco da Gama de Sá Pinto, em janeiro. Segundo o diretor desportivo do emblema brasileiro, Fabio Cordella, o internacional italiano tem interesse em mudar-se para o São Januário.



«Para os nossos adeptos, Balotelli seria como Maradona. O Vasco precisa de um jogador como Balotelli e ele de um clube como o Vasco. Ele quer vir para aqui. Não podemos esquecer que o Vasco é o segundo clube com mais títulos no mundo depois do Real Madrid», disse, em entrevista à «Gazzetta dello Sport».



O dirigente do Gigante da Colina acredita que «Super Mario» está maduro e não irá fazer quaisquer disparates ao contrário do que fez no passado. «Não acredito que o Mario necessite de vir ao Rio de Janeiro para fazer coisas estúpidas. Acredito que já atingiu o ponto de maturação mental», defendeu.

Apesar de haver interesse mútuo, Fabio Cordella frisou que será preciso esperar para o próximo mês para haver novidades. «Oficialmente não contratamos ninguém, mas houve mensagens e ofertas. Fechámos tudo, mas temos de esperar por dia 15 de janeiro», concluiu.