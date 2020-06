O Vasco da Gama confirmou que tem 16 casos positivos de jogadores com covid-19.

O clube brasileiro informou das infeções na noite de domingo, através do seu médico, Marcos Teixeira, após realizados 350 testes a 250 pessoas, entre jogadores, membros das equipas técnicas, pessoal do clube e familiares.

Dos elementos testados, 43 foram atletas, o que corresponde a 44 por cento de testes positivos entre jogadores, entre os 16 casos ativos e os três recuperados.

«Observámos 16 atletas com exames positivos. Eles estão isolados do grupo, vão continuar com contacto médico e exames até que tenhamos a certeza que eles não podem mais transmitir o vírus para o resto do grupo», referiu Marcos Teixeira, em declarações à Vasco TV.