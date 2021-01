Vanderlei Luxemburgo é o novo treinador do Vasco da Gama, substituindo assim o português Sá Pinto.

Esta será a segunda passagem de «Luxa» pelo clube carioca, que já tinha orientado entre maio e dezembro de 2019.

Vanderlei Luxemburgo esteve até outubro no comando do Palmeiras, clube no qual foi substituído por Abel Ferreira, e agora volta ao ativo para substituir outro português, no caso Sá Pinto.

O contrato é válido até ao final do Brasileirão (fevereiro), e o objetivo é evitar a despromoção do Vasco da Gama, que está nessa zona da tabela classificativa.