O Vasco da Gama oficializou a venda do ex-Benfica João Victor aos russos do CSKA Moscovo.

Segundo a imprensa brasileira, o negócio fez-se por cerca de 5 milhões de euros.

Recorde-se que o Benfica, aquando da venda de João Victor ao clube brasileiro em janeiro de 2024 por 6 milhões de euros fixos + €2M em objetivos, reservou uma percentagem de 30 por cento de uma futura venda, o que significa que a SAD encarnada terá direito a 1,5 milhões de euros pelo negócio entre brasileiros e russos.

João Victor chegou ao Benfica no verão de 2022, a troco de 9,4 milhões de euros por 80 por cento do passe. O futebolista, atualmente com 27 anos, fez apenas cinco jogos com a camisola das águias, tendo pelo meio sido emprestado aos franceses do Nantes na segunda metade da época 2022/23.