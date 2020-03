Mauricio de Gomes Mattos, vice-presidente do Flamengo de Jorge Jesus, testou positivo por Covid-19, avançou o jornal Metrópoles.

O dirigente efetuou uma segunda análise «inconclusiva» e aguarda agora os resultados de um terceiro.

Mauricio de Gomes Mattos esteve em Espanha em fevereiro, tendo integrado uma comitiva que visitou as instalações do Real Madrid: reuniu com Florentino Pérez, presidente do Real e assistiu ainda ao clássico com o Barcelona no Santiago Bernabéu. Além deste dirigente, integravam também a comitiva o presidente do Flamengo Rodolfo Landim e o vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube, Gustavo Oliveira.

O Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Recorde-se que o Real Madrid encerrou quinta-feira o centro de treinos e enviou para quarentena os jogadores da equipa de futebol e de basquetebol.