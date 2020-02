Milhares de adeptos do Botafogo encheram o aeroporto para aguardar a chegada de Keisuke Honda ao Rio de Janeiro. Com camisolas do seu clube e bandeiras do Japão, os fãs do emblema alvinegro entoaram cânticos enquanto esperavam a chegada do novo reforço.



Os adeptos explodiram de alegria, num primeiro momento, quando informaram que o avião que transportava Honda tinha aterrado. Porém, a torcida do Fogão entrou em delírio assim que viram o nipónico.



Veja: