Depois de ser protagonista no Palmeiras, Endrick pode estar perto de se estrear na seleção principal do Brasil. O técnico Fernando Diniz convocou-o para os próximos jogos de qualificação para o Mundial 2026, com a Colômbia e a Argentina.

Sendo a grande novidade da convocatória, Endrick está no centro das atenções, mas nem por isso tem a vida facilitada. Antes pelo contrário!

As imagens que vão surgindo dos primeiros treinos mostram o central Gabriel Magalhães, do Arsenal, a dar um ‘chega para lá’ a Endrick numa bola dividida e, noutro momento, Gabriel Martinelli, também do Arsenal, a ‘caprichar’ num exercício de posse. Como quem diz, bem-vindo ao mundo dos grandes!