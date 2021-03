Mais de década e meia depois, Hulk voltou a competir, neste domingo, oficialmente no Brasil.

O ex-avançado do FC Porto alinhou os 90 minutos na vitória do Atlético Mineiro por 4-0 sobre o Uberlândia. Não marcou, mas deixou marca no jogo, não só por ter feito uma assistência, mas também por ter mostrado a sua força... incrível.

Numa disputa de bola com um adversário, Hulk impediu um adversário de se apropriar dela com um encostão de ombro (talvez tenha usado um pouco mais do que isso) que o projetou alguns metros no relvado.

Veja bem: