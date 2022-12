No dia em que o jornal brasileiro Folha de São Paulo noticiou que Pelé foi internado nos cuidados paliativos por não estar a responder à quimioterapia para combater um cancro do intestino com metástases no pulmão e no fígado, chegam de todo o Mundo mensagens de apoio para a lenda maior da história do futebol brasileiro.

Uma delas chegou do Qatar, onde por estes dias está a jogar o Mundial, prova que Pelé venceu três vezes ao longo da carreira.

Na baixa de Lusail, cidade anexa a Doha e onde está instalado o estádio da final, dezenas de drones desenharam no céu uma camisola com o número dez e o nome de Pelé e escreveram a mensagem: «Pelé, recupera depressa.»

Ora veja: