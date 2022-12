Pela primeira vez desde que foi oficializado como novo treinador do Flamengo, Vítor Pereira deixou uma mensagem para os adeptos do Mengão.



«Flamenguistas, vamos à luta. Vamos vencer estes títulos porque juntos, somos muito fortes. Estamos juntos e vamos nessa luta», disse o técnico português num vídeo da jornalista Raisa Simplicio, do portal Goal.

Campeão em Portugal pelo FC Porto, na Grécia pelo Olympiakos e na China pelo Shanghai SIPG, Vítor Pereira também já treinou a Sanjoanense, o Sp. Espinho, o Santa Clara, o Al Ahli Jeddah (Arábia Saudita), o Fenerbahçe (Turquia) e o TSV 1860 Munique (Alemanha).

É o quinto treinador português na história do Flamengo, depois de Jorge Jesus, Paulo Sousa nos últimos anos e, mais no passado, Cândido de Oliveira em 1950 e Ernesto Santos em 1947.



Lembre-se que Vítor Pereira tem contrato com o Corinthians até final de 2022.