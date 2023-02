O Palmeiras não foi além de um empate (2-2) no dérbi com o Corinthians, da 9.ª jornada do Campeonato Paulista.



O Timão começou melhor a partida e chegou à vantagem por Roger Guedes, aos oito minutos. No entanto, o conjunto de Abel Ferreira conseguiu dar a volta ao jogo graças a um bis de Rony. Um golo de Gil, aos 77 minutos, impediu que o campeão brasileiro alcançasse a sétima vitória seguida.

Com este empate o Palmeiras segue líder do grupo B do Paulista com 21 pontos enquanto o Corinthians é igualmente primeiro classificado do grupo A com 15 pontos.



Por sua vez, o Botafogo perdeu no dérbi com o Vasco da Gama. A formação orientada por Luís Castro chegou ao intervalo (!) reduzida a dez elementos depois de Adryelson e de Rafael terem visto o cartão vermelho direto.



Quem aproveitou foi a equipa da casa para marcar dois golos em 15 minutos (Alex Teixeira e Pedro Raul) e garantir o triunfo.



Assim o Botafogo continua a um ponto do Flamengo, líder do Carioca.