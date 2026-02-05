O Palmeiras, de Abel Ferreira, respondeu à surpreendente derrota no Paulistão, a meio da última semana, com uma goleada, por 5-1, na receção ao Vitória, para a segunda jornada do campeonato brasileiro. Esse foi um dos destaques da última madrugada, igualmente marcada pelo “louco” triunfo do Grémio, de Luís Castro, frente ao Botafogo, de Martín Anselmi, por 5-3.

O triunfo do Palmeiras começou a ganhar forma com dois golos de bola parada, entre os minutos 24 e 28, apontados pelos centrais Murilo e Gustavo Gómez, e em cima do intervalo Maurício fez o 3-0.

No segundo tempo, Dudu reduziu para o Vitória com um grande golo, mas o verdão acabaria por voltar a fugir no marcador por Allan Elias (63m) e Ramon Sosa (80m).

O Palmeiras segue integrado no grupo dos segundos classificados do Brasileirão, com quatro pontos, a par do São Paulo e do Mirassol, que empataram na última noite frente a Santos (1-1) e Remo (2-2), respetivamente.

Ainda sem vencer continua o campeão Flamengo. Na estreia de Lucas Paquetá, o mengão chegou ao intervalo do jogo frente ao Internacional em desvantagem, pelo golo de Borré (45+2m), mas conseguiu empatar a meio da segunda parte, num penálti convertido por De Arrascaeta.

Na liderança da tabela classificativa segue, isolado, o Bragantino, que bateu o Atlético Mineiro (1-0) na segunda jornada do Brasileirão.

Já o Grémio somou o primeiro triunfo, esta madrugada, no duelo com o Botafogo (5-3). O ex-Benfica, Carlos Vinícius, brilhou com um hat-trick, num jogo em que o fogão desperdiçou duas vantagens.