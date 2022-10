O Palmeiras alcançou a quinta vitória consecutiva no Brasileirão frente ao Coritiba (4-0), numa partida da 30:ª jornada realizada no Allianz Parque.



A equipa de Abel Ferreira não deu hipóteses ao conjunto do Paraná e aos 34 minutos já tinha o jogo praticamente resolvido. O Verdão inaugurou o marcador por Mayke, na sequência de um canto de Scarpa, e chegou ao 2-0 por Rony.



A toada do encontro manteve-se na segunda parte. Gustavo Gómez, capitão de equipa, fez o 3-0 aos 51 minutos. Abel Ferreira estreou o prodígio do Palmeiras, Endrick, aos 69 minutos, mas quem acabou por brilhar foi o ex-Sporting, Tabata, ao assistir Breno para o 4-0 final.



O Palmeiras fica a 12 pontos da conquista do Brasileirão, caso o Internacional, segundo classificado, vença todos os jogos.

Por seu turno, o Botafogo regressou aos triunfos na visita ao terreno do Avaí. A formação treinada por Luís Castro ficou em desvantagem aos 11 minutos, resultado que se alterou por completo no arranque do segundo tempo. Victor Cuesta igualou a contenda aos 49 minutos e Tiquinho Soares, ex-FC Porto e Vitória, fez o 2-1 final aos 57 minutos.