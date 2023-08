O Palmeiras recebeu e venceu o Vasco da Gama por 1-0, numa partida da 21.ª ronda do Brasileirão e isolou-se no segundo lugar.



O conjunto de Abel sentiu dificuldades para superar o Gigante da Colina e só conseguiu desbloquear a partida graças a um momento de inspiração de Raphael Veiga. O médio marcou um golaço de livre direto e resolveu a partida a favor do Verdão.



O campeão brasileiro chegou aos 40 pontos e está a 11 do líder Botafogo.



Quem saiu derrotado nesta ronda foi Pepa. O Cruzeiro sofreu uma derrota pesada na visita ao terreno do Grémio e aumentou para sete o número de jogos sem ganhar.



Luis Suárez, Carballo e Pepe anotaram os golos do Tricolor gaúcho, atual terceiro classificado da prova. Já a Raposa ocupa o 12.º lugar do Brasileirão.



Os melhores momentos do Grémio-Cruzeiro: