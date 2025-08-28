Um adepto entrou dentro de campo e agrediu o guarda-redes Hugo Souza, do Corinthians, na última madrugada, num jogo dos quartos de final da Taça do Brasil.

No tempo de compensação da vitória do Timão na visita ao Athletico Paranaense (1-0), um adepto entrou em campo a correr e foi na direção do ex-Desportivo de Chaves, que não reagiu após ser agredido e apenas se afastou.

O defesa-central André Ramalho agarrou o invasor e outros colegas de equipa foram em auxílio do guardião, até que chegaram os seguranças para levarem o homem para fora do recinto.

«Eu tive de manter a calma, porque com qualquer atitude minha poderia ser expulso e prejudicar a equipa. Acho que na hora em que ele se aproximou, ele reparou na estupidez que tinha feito, até diminuiu o ritmo com que vinha. Mas temos de repudiar esta atitude, não pode existir. Um adepto não pode invadir o campo para agredir um jogador. Os adeptos vieram, fizeram uma festa bonita, acho que isto estraga o que eles fizeram na bancada. Espero que possam tomar alguma atitude e que isto não fique impune», disse Hugo Souza, citado pelo Globoesporte, após o encontro.

Antes do incidente, já tinham sido atirados vários objetos para o relvado. Hugo Souza foi um dos protagonistas da partida, com defesas importantes.