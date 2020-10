Um grupo de adeptos do Goiás deslocou-se ao centro de treinos Edmo Pinheiro, na tarde de quinta-feira, para confrontar o plantel do clube brasileiro, após a derrota da véspera, ante o Fluminense, por 4-2, para o campeonato brasileiro.

O momento, relata a imprensa desportiva brasileira, teve a autorização da direção do clube de Goiânia e surgiu como um confronto à equipa, pela exibição do último jogo.

«Querem jogar no Goiás, ou não? Há alguns aqui que não merecem ouvir nada. Estamos com quem correr. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Se alguém quiser dizer alguma coisa, que diga. Não vamos aceitar mais essa palhaçada. A partir de hoje, acabou a paz», afirmou um dos adeptos, que estiveram apenas separados dos jogadores por um arame. As imagens foram captadas pelo repórter Charlie Pereira, da Rádio Sagres 730.

Ao Globoesporte, o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, minimizou a gravidade do caso. «Se nós, da direção, estamos insatisfeitos, imagine a torcida. Essa pressão é fruto dos maus resultados. Eles [adeptos] estão a exercer os seus direitos, de reclamar e demonstrar as suas insatisfações. Não havendo desrespeito, é uma atitude normal»

O Goiás é último classificado do Brasileirão. Está no 20.º lugar, com nove pontos em 11 jogos realizados. Está a seis pontos da zona de permanência. Contudo, tem três jogos a menos que os demais adversários.