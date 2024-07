Botafogo e Palmeiras lutam pela liderança do Brasileirão esta madrugada, mas o duelo entre as equipas comandadas por treinadores portugueses promete ser tenso.

Os presidentes dos dois clubes têm trocado acusações nas últimas semanas e, horas antes da partida, adeptos do Botafogo colocaram dois bonecos, com a cara da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, enforcados junto à zona visitante do Estádio Nilton Santos.

Ora, o emblema do Rio de Janeiro reagiu de imediato e manifestou a sua «indignação» com o episódio, através de uma nota nas redes sociais. «O Botafogo repudia veementemente as ameaças e atos criminosos manifestados contra a Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Tão logo tomou conhecimento, a direção solicitou à polícia que agisse imediatamente.»

O Botafogo sublinha que «o futebol não pode aceitar ou dar espaço para qualquer tipo de violência» e apela a que «os responsáveis sejam identificados e punidos pelas autoridades».

O Botafogo, de Artur Jorge, recebe o Palmeiras, de Abel Ferreira, às 01h30.