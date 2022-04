Apesar da vitória na estreia na Libertadores, os adeptos do Flamengo ainda não esqueceram a derrota com o Fluminense, na final do Carioca. Esta sexta-feira, dezenas de apoiantes do Mengão juntaram-se nas imediações do centro de treino do clube e fizeram ouvir a sua insatisfação junto de alguns jogadores.

Gabigol e David Luiz foram dos poucos futebolistas que pararam e estivera à conversa com os adeptos. Este grupo mostrou apoio ao técnico português Paulo Sousa e teceu críticas aos futebolistas com Thiago Maia a ser um dos mais visados. A exceção foi Giorgian De Arrascaeta que recebeu aplausos.

O ex-FC Porto Diego, o guarda-redes Diego Alves e Willian Arão viram os seus adeptos deixarem caixões com os seus nomes junto ao Ninho do Urubu.



Torcedores levaram caixões com as fotos de Arão, Diego Ribas e Diego Alves para a porta do Ninho do Urubu @GoalBR pic.twitter.com/Hy43wx3swZ — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 8, 2022

Se Paulo Sousa escapou à ira dos seguidores do gigante brasileiro o mesmo não se pode dizer do vice-presidente Marcos Braz.