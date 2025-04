Insatisfeito com o rumo que a temporada está a tomar, um grupo de aproximadamente uma centena adeptos do Santos invadiu, esta segunda-feira, o centro de treinos Rei Pelé para confrontar o plantel, que até meados deste mês era orientado pelo português Pedro Caixinha.

A Polícia Militar foi acionada para o local, onde, num campo anexo, se disputava uma partida do escalão sub-15 do clube de São Paulo.

A ação foi rapidamente reivindicada pela claque do Santos, que a contextualizou nas redes sociais.

«Numa ação sem violência, para dar um impacto, fomos buscar com jogadores, comissão técnica e dirigentes. Só estava o Pedro Martins (CEO do clube), que falou com a gente. Ligámos para o Marcelo Teixeira (presidente), mas ele não veio. Essa foi nossa pauta, querer falar com todos os setores do clube. De cima para baixo, cobrança estrutural. Infelizmente, só pudemos falar com jogadores. Pedimos que os resultados em campo se reflitam através da vontade deles. Sabemos que o processo é longo, mas não estamos vendo dos jogadores uma vontade e responsabilidade. Cobramos postura digna de Santos. Elenco no papel é bom, mas a postura não», referiu o porta-voz da claque.

A Polícia Militar confirmou que «cerca de 100 adeptos acederam pelo portão lateral e tiveram contacto com jogadores». Depois de ter chegado ao centro de treinos Rei Pelé, «não houve feridos nem danos no património, mas (os adeptos) foram todos identificados», sendo que o caso seguirá para o Ministério Público brasileiro.

«Não sabemos se foi invasão, tendo em vista que o portão estava aberto. Viram uma chance de entrar, não podemos tratar como invasão. Não sabemos quem orquestrou o movimento, mas conseguimos ver algumas lideranças», completou o porta-voz daquela força policial.

Apenas com uma vitória nas primeiras seis jornadas, o Santos, que este ano está de volta ao Brasileirão, ocupa a penúltima posição da tabela classificativa, com apenas quatro pontos somados. Esta quinta-feira, tem duelo marcado com o CRB, da Série B, para a Copa do Brasil.