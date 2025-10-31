A incrível reviravolta do Palmeiras na meia-final da Libertadores foi celebrada de forma fervorosa pelos adeptos e pelo staff do clube de São Paulo.

Se o treinador Abel Ferreira se ajoelhou, em lágrimas, no sintético do Allianz Parque, após o triunfo por 4-0 frente à Liga de Quito, o seu adjunto, João Martins, juntou-se aos torcedores, eufóricos, com quem partilhou algumas bebidas num bar localizado perto do estádio.

O preparador físico de 37 anos, natural de Sintra, deixou-se fotografar com vários adeptos, vivendo ao máximo uma noite histórica para o Palmeiras.

O GELO NÃO PARA, JOÃO MARTINS. pic.twitter.com/mTgUhJw3Ba — giulia (@bigodeus) October 31, 2025

O Verdão apurou-se para a final da Libertadores depois de ter dado a volta à desvantagem de três golos que trazia da primeira mão da meia-final diante da Liga de Quito.

Na final da principal competição sul-americana de clubes, o Palmeiras vai defrontar o Flamengo.