Afastado do comando da SAF do Botafogo, John Textor esteve no Mané Garrincha a assistir ao empate entre o Fogão e o Internacional (2-2), na última noite. O empresário norte-americano até se disfarçou para ver o jogo no meio dos adeptos e juntou-se a eles nos cânticos, mesmo quando foi para insultar o árbitro.

«Já não sou o presidente. Estou disfarçado. Vou assistir ao jogo com os adeptos. Podem tirar o homem da presidência, mas não podem tirar o amor do homem pelo clube. Acho que ninguém me vai reconhecer», disse, no Instagram, John Textor, que documentou a ida à bola com vídeos.

Recorde-se que a decisão que culminou no afastamento de Textor da gestão do Botafogo será reavaliada na próxima quarta-feira.

A equipa orientada pelo português Franclim Carvalho é nona classificada do Brasileirão, com 17 pontos em 12 jogos.

RELACIONADOS
Cruzeiro de Artur Jorge conquista primeira vitória fora no Brasileirão
Tribunal decreta afastamento imediato de Textor da gestão do Botafogo