Afastado do comando da SAF do Botafogo, John Textor esteve no Mané Garrincha a assistir ao empate entre o Fogão e o Internacional (2-2), na última noite. O empresário norte-americano até se disfarçou para ver o jogo no meio dos adeptos e juntou-se a eles nos cânticos, mesmo quando foi para insultar o árbitro.

«Já não sou o presidente. Estou disfarçado. Vou assistir ao jogo com os adeptos. Podem tirar o homem da presidência, mas não podem tirar o amor do homem pelo clube. Acho que ninguém me vai reconhecer», disse, no Instagram, John Textor, que documentou a ida à bola com vídeos.

Recorde-se que a decisão que culminou no afastamento de Textor da gestão do Botafogo será reavaliada na próxima quarta-feira.

A equipa orientada pelo português Franclim Carvalho é nona classificada do Brasileirão, com 17 pontos em 12 jogos.