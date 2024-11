Alex Sandro e David Luiz já não coincidiram como rivais em Portugal, mas, por momentos, no último jogo do Flamengo, o ex-FC Porto quase confundiu o ex-Benfica com um adversário.

Diante do Atlético Mineiro, aos 33 minutos, Alex Sandro tentou receber a bola, levantou a perna e acertou em cheio em David Luiz. O antigo central do Benfica precisou de receber assistência, mas recuperou, abraçou o colega de equipa e a reação que se seguiu… foi uma ameaça de que se iria vingar.

O momento até pode ter passado despercebido, mas os adeptos não perdoaram e a reação tornou-se viral nas redes sociais.

Mais do que isso, David Luiz chegou mesmo a pedir cartão amarelo ao árbitro pela entrada do colega, enquanto Alex Sandro, na flash interview, reconheceu que «até poderia ser vermelho».