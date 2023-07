Após duas derrotas seguidas, o Cuiabá voltou aos triunfos no Brasileirão frente ao Santos (3-0), numa partida da 13.ª jornada.



António Oliveira cumpriu castigo e foi da bancada que viu o ex-Benfica e Belenenses, Deyverson, abrir o marcador aos 53 minutos. O conjunto do Mato Grosso confirmou a primeira vitória em casa na competição com golos de Denilson (75m) e de Rikelme (86m).



Com esta vitória, o Cuiabá chegou aos 15 pontos e ultrapassou o Santos no 13.º lugar.



Veja os melhores momentos da partida: