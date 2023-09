O Cuiabá perdeu, na última madrugada, na visita ao terreno do Atlético Mineiro, numa partida da 24.ª ronda do Brasileirão.



Paulinho, a passe de Hulk, marcou o golo que decidiu a partida aos 42 minutos.



O conjunto de António Oliveira sofreu assim a quinta derrota nos últimos seis encontros e ocupa o 11.º lugar com 29 pontos, estando a oito pontos do Galo, 9.º colocado.



Os melhores momentos do jogo: