E ao quinto jogo, António Oliveira somou a primeira derrota como treinador do Corinthians, na receção ao Ponte Preta, em jogo da décima jornada do Campeonato Paulista.

Iago Dias, logo aos seis minutos, fez o único golo da partida.

Com este resultado, o Corinthians segue no 12.º lugar do Paulistão, com dez pontos. O Ponte Preta é quinto, com 16 pontos.