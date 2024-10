Artur Jorge é cada vez mais líder do Brasileirão. Após o empate do Palmeiras, de Abel Ferreira, o Botafogo venceu no reduto do Bragantino, de Pedro Caixinha, por 1-0 e aumentou para três a vantagem no topo da tabela classificativa.

Três dias após a goleada caseira face aos uruguaios do Peñarol (5-0), colocando-se com ‘pé e meio’ na final da Taça Libertadores, a formação do Rio de Janeiro foi a Bragança Paulista vencer com um golo apontado perto do final por Gregore.

Com esta vitória, o conjunto de Artur Jorge passou a liderar a competição com mais três pontos do que o bicampeão em título Palmeiras, que se ficou por um empate a dois na receção ao Fortaleza, num jogo que liderou por 1-0 e 2-1.



Classificação do Brasileirão

O Fortaleza é o terceiro colocado, já a sete pontos do Botafogo, quando faltam cumprir sete jornadas.



Veja o resumo do jogo: