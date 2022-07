«Acabou o amor, isto aqui vai virar um inferno.»

Foi desta forma que os adeptos do Flamengo receberam a comitiva do Atlético Mineiro na chegada ao Maracanã, antes do encontro da segunda mão dos oitavos de final da Taça do Brasil, que se joga a partir da 1h30. O cântico dos adeptos do Mengão é relativo às palavras de Gabigol no final do primeiro jogo, que afirmou que o Galo iria ter pela frente um «inferno» apesar da vantagem de 2-1.

Um dos vidros do autocarro do At. Mineiro foi apedrejado e partiu-se na confusão que se gerou nos arredores do estádio, com vários adeptos a envolveram-se em confrontos com os seguranças do recinto, sendo possível ouvir o som do rebentamento de engenhos pirotécnicos.

As autoridades também tiveram de dispersar várias pessoas, inclusive com recurso a gás pimenta e há relatos de jornalistas no local que dão conta da presença de adeptos sem bilhetes para assistir ao jogo.

As imagens da confusão junto ao Maracanã: