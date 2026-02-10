Internacional
VÍDEO: batalha campal no Brasil e jogador até aplica... golpe de judo
Juventude-São José termina com cenas de pancadaria
O clima aqueceu de tal forma no Juventude-São José, na última noite, que alguns jogadores até se esqueceram que estavam num jogo de futebol.
Com golos aos 90+10 e 90+11 minutos, a equipa da casa venceu por 3-2, garantido a passagem às meias-finais do Campeonato Gaúcho. Após o golo que confirmou a reviravolta, instalou-se o caos no relvado, com uma verdadeira batalha campal entre os jogadores.
Tiago Pedra, do São José, até aplicou um «ippon» a um adversário, fazendo lembrar um combate de judo. O defesa foi, claro está, expulso, mas outros dois jogadores do Juventude – que contou com Pablo Roberto, Marcos Paulo e Alisson Safira – também viram cartão vermelho.
