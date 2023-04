Luís Castro conquistou o primeiro troféu no futebol brasileiro! O técnico português liderou o Botafogo à conquista da Taça Rio.



Depois de ter vencido fora de portas por 2-1 na primeira mão, o Fogão confirmou a superioridade e voltou a bater o Audax, desta feita por 5-2. Fruto de uma primeira parte de grande nível, o Botafogo chegou ao intervalo praticamente com uma mão na taça.



Lucas Fernandes marcou dois golos em sete minutos (12m e 19m) e Gustavo Sauer fez o terceiro do emblema da Estrela Solitária. Pelo meio o Audax marcou por Romarinho, mas não colocou em casa a superioridade do rival.



Luís Castro ainda susteve a respiração quando Julinho fez o 3-2 e relançou o encontro no arranque do segundo tempo, mas respirou fundo quando Sauer chegou ao bis e devolveu a vantagem de dois golos ao Botafogo.



Depois de o ex-Portimonense e o ex-Boavista terem bisado, Philipe Sampaio, outro jogador com passagem por Portugal, fixou o 5-2 final.



A Taça Rio é disputada pelos clubes que ficaram entre o quinto e o oitavo lugares na primeira fase da Taça Guanabara, sendo que o vencedor da Taça Rio garante uma vaga na Copa do Brasil de 2024.