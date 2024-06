O Botafogo, de Artur Jorge, resgatou um empate (1-1) nos descontos na receção ao Athletico Paranaense e ficou com a liderança do Brasileirão em risco.

A equipa do Rio de Janeiro, que não perde há nove jogos e vinha de três vitórias consecutivas, ficou a perder aos 53 minutos, graças ao golo de Gonzalo Mastriani. Contudo, já em tempo de compensação, aos 90+8 minutos, Bastos assegurou o empate.

Assim, a formação de Artur Jorge continua no primeiro lugar do campeonato, com 20 pontos, mais dois do que o Flamengo, Athletico Paranaense e Bahia. O Mengão e o Bahia, de resto, têm menos um jogo e defrontam-se nesta 10.ª jornada. O Palmeiras, de Abel Ferreira, é quinto, com 17 pontos, e também pode igualar o Botafogo, se vencer na receção ao RB Bragantino, de Pedro Caixinha.

O Vasco da Gama também jogou na última madrugada e Álvaro Pacheco continua sem conseguir vencer. Depois do empate na última jornada, perdeu por 2-0 na visita ao Juventude.

Lucas Barbosa (52m) e Jean Carlos (90+9m) fizeram os golos da equipa da casa.

Com sete pontos em 10 jornadas, o Vasco é 16.º classificado, o lugar imediatamente acima da «linha de água», mas pode cair para zona de despromoção ainda nesta ronda. A imprensa brasileira escreve que Álvaro Pacheco deverá ser demitido, ao fim de três derrotas e um empate em quatro jogos.

Abaixo do Vasco, com os mesmos sete pontos e nos lugares que dão descida direta, está o Corinthians, de António Oliveira, que perdeu por 1-0 no reduto do Internacional.

Wesley Ribeiro, aos 43 minutos, apontou o golo que deixa o Timão sem vencer há quatro jogos.

O único português com motivos para sorrir na última jornada foi Petit. Ausente do banco, depois da expulsão na última jornada, o treinador português assistiu ao triunfo do Cuiabá sobre o São Paulo- (1-0), no Morumbi.

Eliel, aos 83 minutos, apontou o único golo da partida.

O Cuiabá ocupa a 13.ª posição do campeonato brasileiro, com 10 pontos, à porta dos lugares de qualificação para a Sul-Americana.