O Brasil ganhou nova vida na qualificação sul-americana para o Mundial 2026 ao ir ao Chile vencer por 2-1, saltando do sétimo para o quarto lugar da classificação. A seleção comandada por Dorival Junior entrou no jogo a perder, mas acabou por dar a volta com golos de jogadores do Botafogo de Artur Jorge.

Um jogo crucial para as contas do Brasil que entrou para este jogo no sétimo lugar, fora da qualificação direta para o Campeonato do Mundo e, a piorar a situação, o Chile abriu o marcador logo no primeiro minuto, com Loyola a cruzar para a cabeçada de Eduardo Vargas.

Um golo que traduzia a boa entrada do Chile que, a jogar em casa, impôs o ritmo nos primeiros quinze minutos de jogo. O Brasil reagiu com um pontapé de Rodrygo, reclamou a posse de bola e acabou por chegar ao empate já em coma do intervalo, com Igor Jesus a finalizar um lance desenhado por Savinho.

O Brasil cresceu ainda mais na segunda parte, diante de um adversário em quebra, mas só conseguiu fazer a reviravolta já perto do final do jogo, num lance de Luiz Henrique. Um golo crucial que permite ao Brasil saltar do sétimo para o quarto lugar da classificação sul-americana.

A seleção brasileira volta a jogar já na terça-feira, desta vez em casa, no Estádio Mané Garrincha, diante do Peru, último classificado desta fase de qualificação.

Veja o melhores lances do Chile-Brasil: