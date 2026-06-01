O Brasil goleou o Panamá, por 6-2, no Maracanã, num encontro que serviu de preparação para o Mundial 2026.

Neymar, que ficou de fora da partida, foi muito ovacionado pelos adeptos ainda antes do apito inicial.

De resto, os brasileiros abriram o marcador logo aos dois minutos, na sequência de um grande pontapé de fora da área de Vinicius Júnior.

O Panamá ainda empatou graças a um autogolo caricato de Matheus Cunha (14m), mas a canarinha saiu para intervalo a vencer, novamente com Vinicius em foco. O avançado do Real Madrid tirou um cruzamento na esquerda aos 39 minutos e Casemiro cabeceou para o fundo das redes.

Carlo Ancelotti fez uma autêntica revolução ao intervalo e deixou apenas o central Léo Pereira em campo.

Aos 53 minutos, aproveitando um erro do guarda-redes panamiano, Rayan estreou-se a marcar pelo escrete, com um remate colocado perante a baliza deserta.

Lucas Paquetá foi o autor do quarto golo do Brasil, através de uma finalização à entrada da área, aos 60 minutos, e, três minutos depois, Igor Thiago fez o 5-1, de penálti.

O último golo da seleção brasileira foi anotado aos 81 minutos por Danilo, mas ainda houve tempo para mais um golaço, desta feita da autoria de Carlos Harvey, que reduziu para 6-2, aos 84.

O Brasil volta a entrar em campo no próximo sábado, diante do Egito, naquele que será o último encontro de preparação antes de partir para o Mundial.