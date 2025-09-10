O Brasil perdeu na deslocação à Bolívia (1-0), na madrugada desta quarta-feira, e registou a pior campanha da história da seleção num apuramento para um Mundial.

Terminado em quinto lugar do grupo, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e seis derrotas), a canarinha nunca tinha feito menos de 30 pontos na qualificação (desde o novo formato, em 1996). Esta foi também a primeira derrota de Carlo Ancelotti.

A jogar a mais de 4000 metros de altitude, fator que afetou os jogadores do Brasil, segundo os mesmos, a seleção de Ancelotti perdeu com golo de Miguelito aos 45+4m.

De referir que Ancelotti fez várias mexidas no onze titular brasileiro.

Com este resultado, a Bolívia ultrapassou a Venezuela (que perdeu frente à Colômbia) e garantiu um lugar no play-off de acesso ao Mundial 2026.